Tragedia sulla Statale 80: Idraulico di Ripattoni Perde la Vita in un Incidente Auto-Furgone

Una tragedia ha colpito la comunità di Ripattoni di Bellante con la morte di un idraulico di 43 anni in un incidente stradale avvenuto oggi alle 14:30 lungo la Statale 80, tra le località Bellante Stazione e Selva Piana di Mosciano Sant'Angelo.

L'uomo, alla guida di una Fiat Panda, è entrato in collisione con un furgone proveniente dalla direzione opposta, per cause ancora in fase di accertamento. Il conducente del furgone, un cittadino danese che aveva noleggiato il veicolo, ha riportato ferite al braccio. Purtroppo, nonostante i ripetuti sforzi del personale medico del 118, non è stato possibile salvare l'idraulico.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo e i carabinieri di Bellante ed Alba Adriatica. Secondo i primi accertamenti, non è escluso che l'uomo abbia avuto un malore prima del tragico schianto.

La Statale 80 è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e l'esecuzione dei rilievi da parte delle autorità competenti.