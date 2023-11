Tragedia sulla Tiburtina: Morto a 34 Anni in un Incidente Moto

Un giovane motociclista di 34 anni, Ene Cristinel, residente a Roma e di origini romene, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri mattina sulla Tiburtina, nel territorio del comune di Sante Marie. L'incidente è avvenuto intorno alle 12, all'altezza del bivio per la frazione di Castelvecchio, aggiungendosi purtroppo alla lista di episodi tragici che si sono verificati in quella tratta di strada.

Il motociclista, alla guida della sua moto, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento, finendo sull'asfalto. L'impatto è stato fatale, e il giovane è morto sul colpo. I carabinieri della compagnia di Tagliacozzo sono intervenuti sul luogo dell'incidente per eseguire i rilievi, escludendo al momento il coinvolgimento di altri veicoli.

In sella alla moto con la vittima viaggiavano altri due motociclisti, che insieme avevano deciso di trascorrere una giornata lontano da Roma, sfruttando le favorevoli condizioni meteorologiche e scegliendo la Tiburtina in direzione Tagliacozzo. Lo schianto è avvenuto al chilometro 15,600, in prossimità del bivio per la località di Castelvecchio, proprio nelle vicinanze di una semicurva.

I soccorsi sono stati immediatamente attivati con l'intervento del 118 di Tagliacozzo e dell'elisoccorso. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il medico legale ha constatato il decesso della vittima. I carabinieri, regolando il traffico per evitare ingorghi, hanno eseguito i rilievi, escludendo il coinvolgimento di altri veicoli, ma indagando su possibili cause come un'improvvisa manovra, un'anomalia stradale o problemi tecnici alla moto. La Procura di Avezzano ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'accaduto.