Tragedia sulla provinciale a Spoltore: muore motociclista di 36 anni

Fatale lo scontro avvenuto lungo via Barco tra una Ktm e un Fiat Doblò: la vittima, residente a Pescara, aveva soltanto trentasei anni compiuti.

Un pomeriggio sulle strade del Pescarese si è trasformato in tragedia. Fabio Camplone, 36 anni, residente a Pescara, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto a Spoltore, lungo via Barco, sulla Strada Provinciale 76.

Lo schianto si è verificato intorno alle 18 di lunedì 14 settembre, nel tratto in discesa situato a circa 200 metri dalla rotatoria di Montesilvano Colle. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Ktm 800, condotta dal 36enne, e un Fiat Doblò alla cui guida si trovava un ragazzo di 22 anni residente a Spoltore.

La dinamica esatta è ancora al vaglio della Polizia Locale di Spoltore. Secondo i primi elementi raccolti, i due mezzi stavano procedendo nella stessa direzione di marcia quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato l'incidente. Alcune prime ricostruzioni riferiscono che il motociclista potrebbe aver perso il controllo della moto prima dell'impatto, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione la sequenza degli eventi.

L'allarme è scattato immediatamente. Una pattuglia della Polizia Locale, che si trovava a poche centinaia di metri dal punto dell'incidente, è arrivata rapidamente sul posto attivando la macchina dei soccorsi.

In via Barco sono intervenuti gli operatori del 118 di Pescara con ambulanza e automedica. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per il motociclista non è stato possibile fare nulla: le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e successivamente il medico legale.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e soprattutto i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto, la SP 76 è stata completamente chiusa al traffico.

A gestire le operazioni sono state tre pattuglie della Polizia Locale, coordinate dal comandante Panfilo D'Orazio e dal vicecomandante Enrico Monaco. La chiusura della provinciale si è protratta per diverse ore, provocando inevitabili ripercussioni sulla circolazione della zona.

Gli accertamenti proseguiranno ora per stabilire cosa sia accaduto negli istanti immediatamente precedenti allo schianto e individuare eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato da Il Centro, il conducente 22enne del Doblò è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un passaggio che consente lo svolgimento degli accertamenti con le garanzie previste dalla legge.

La tragedia ha provocato profondo cordoglio tra quanti conoscevano Fabio Camplone. Il 36enne viveva a Pescara e lascia la moglie e un figlio. La sua morte aggiunge un'altra vittima alla lunga serie di incidenti registrati sulle strade abruzzesi, mentre sarà l'attività investigativa a chiarire definitivamente la dinamica dello schianto avvenuto lungo la provinciale tra Spoltore e Montesilvano.