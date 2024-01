Tragedia sulle Strade del Vastese: Muore a 52 Anni Bertino Chiavaro

Ancora una volta, il Vastese si tinge di tristezza a causa di un tragico incidente stradale che ha causato la morte di Bertino Chiavaro, stimato panificatore e cuoco di 52 anni, nato e residente a Fraine. L'uomo, già noto nel suo paese per la sua abilità nella produzione di prodotti da forno e pasticceria, lavorava da qualche tempo come cuoco in un ristorante a Palmoli.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi lungo la fondovalle Treste, quando Chiavaro stava rientrando a casa alla guida della sua Lancia Ypsilon. Nei pressi del bivio di Liscia, non distante dal santuario di San Michele, l'auto ha improvvisamente sbandato ed è precipitata in una scarpata. Il veicolo si è capovolto più volte, trasformandosi in una trappola mortale.

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, tra cui i carabinieri della stazione di San Buono, i vigili del fuoco e gli operatori del 118, non è stato possibile salvare la vita di Chiavaro. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora da chiarire, ma non è escluso che un malore sia stato all'origine della tragica dinamica degli eventi. La comunità locale è scossa e addolorata per la perdita di un membro rispettato e apprezzato.