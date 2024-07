Tragica Passeggiata in Mare: Muore Ex Bidella, Salva l'Amica

Una mattina di tranquillità si è trasformata in tragedia sulla spiaggia Le Morge, dove Nicoletta De Titta, ex bidella di 73 anni, è annegata mentre passeggiava in acqua con un’amica. La donna, residente a Sant'Eusanio del Sangro, avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 24 luglio.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7:00 di questa mattina. Le due amiche stavano passeggiando in acqua quando sono scivolate, presumibilmente a causa di una buca nel fondale, profonda circa mezzo metro. Un testimone ha segnalato la presenza di un "avvallamento" in quel punto. Mentre una delle donne è caduta in avanti riuscendo a rialzarsi subito, Nicoletta De Titta è caduta all'indietro e non è più riemersa.

I Tentativi di Soccorso

Sul luogo sono prontamente intervenuti i soccorsi: il personale del 118 ha praticato il massaggio cardiaco per 40 minuti nel tentativo di rianimare la donna. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lanciano, i carabinieri di Torino di Sangro e la Capitaneria di porto per avviare le indagini e raccogliere testimonianze.

Cause Ancora da Chiarire

Resta ancora da chiarire come Nicoletta De Titta sia annegata in un mare calmo e a quell’ora del mattino. Una delle ipotesi al vaglio è quella di un malore improvviso che potrebbe aver contribuito alla tragica fatalità. Le indagini sono in corso per determinare con esattezza le dinamiche dell'accaduto.