Tragica Scomparsa della Professoressa Maria Paola Capuani, 64 anni

La comunità di Pescara è in lutto per la prematura perdita della professoressa Maria Paola Capuani, una figura rispettata e amata che ha dedicato la sua vita all'insegnamento e all'attivismo associativo. La docente, che aveva recentemente compiuto 64 anni, è deceduta a seguito di un improvviso malore che l'ha colpita giovedì sera dopo aver assistito a un concerto a Macerata.

La professoressa Capuani, già in pensione da un anno, aveva trascorso una carriera dedicata all'istruzione e aveva lasciato un segno indelebile sulla comunità. Nata a Camerino, nelle Marche, aveva sposato solo pochi mesi fa Giustino Di Santo, ex prefetto in Calabria e commissario straordinario a Bolzano.

Oltre alla sua passione per l'insegnamento, la professoressa Capuani aveva una serie di interessi e coinvolgimenti associativi. Era stata presidente dell'associazione Inner Wheel, un'organizzazione solidaristica, e aveva anche avuto un ruolo attivo nell'Associazione Mogli dei Medici (Ammi) e nella Fidapa. In particolare, era sul punto di assumere il ruolo di vice presidente nel prossimo biennio all'interno della Fidapa, dimostrando il suo impegno continuo nella promozione del bene comune.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha scosso profondamente le persone che l'hanno conosciuta e lavorato con lei. Colleghi, amici e associazioni hanno espresso il loro cordoglio e ricordato la sua vitalità, il suo sorriso contagioso e la sua dedizione alle cause sociali e umanitarie. La professoressa Capuani è stata descritta come una persona aperta, sempre curiosa delle culture e dei luoghi del mondo, e sensibile alle questioni di genere e alla salute delle donne.

La sua mancanza è stata sentita in tutta la comunità scolastica, con la quale aveva condiviso esperienze ed emozioni. Le iniziative e i progetti che aveva intrapreso sono un segno tangibile del suo spirito attivo e impegnato. La sua morte è stata definita una perdita incolmabile, ma il suo impatto positivo sulla comunità lascerà un'eredità duratura.

La camera ardente per la professoressa Capuani è stata allestita all'obitorio dell'ospedale Santo Spirito, e i suoi funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di Sant'Antonio, in via Sabucchi. In un momento di profondo dolore, la sua memoria verrà celebrata e onorata da coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.