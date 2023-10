Tragico Incidente, Muore Bimba di 8 mesi e Un Uomo di 40

Grave incidente stradale sull'importante arteria della strada statale 650, conosciuta come 'Trignina', situata al confine tra le regioni dell'Abruzzo e del Molise, ha scosso la comunità locale. Cinque persone sono rimaste coinvolte nell'incidente, viaggiando a bordo di due veicoli distinti, una Audi Q2 e una Mercedes Classe A.

Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori che sono prontamente intervenuti sulla scena, il bilancio di questa tragica collisione riporta due vittime, un uomo di 40 anni e una neonata di appena 8 mesi.

I soccorritori hanno faticosamente estratto due feriti rimasti incastrati tra le lamiere contorte dei veicoli, mentre altre due persone, tra cui la madre della neonata e un'altra bambina di 3 anni, sono state trasportate d'urgenza a Vasto per ricevere cure mediche. Una quinta persona coinvolta nell'incidente è riuscita a uscire pressoché illesa.

L'incidente ha richiesto un massiccio intervento da parte delle autorità di soccorso, con ambulanze, l'elicottero del 118, forze dell'ordine e vigili del fuoco che si sono mobilitati prontamente per gestire la tragica situazione e prestare assistenza alle vittime.

La comunità locale è colpita dalla tragedia, mentre le indagini sono in corso per comprendere le cause di questo drammatico incidente stradale.