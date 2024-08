Tragico Incidente in Moto: Due Giovani di Lanciano Morti Sulla Via Vecchia Scorciosa

Carlo Rizzi, 18 anni, e Giorgia Apollonio, 19 anni, entrambi residenti a Lanciano, sono deceduti ieri sera in un drammatico incidente stradale mentre si dirigevano a una festa di compleanno. L'incidente è avvenuto sulla via Vecchia Scorciosa, una strada interpoderale vicino alla ex statale 524, che collega Lanciano a Fossacesia.

Il sinistro si è verificato intorno alle 22, quando la moto Honda XL 750, guidata da Carlo, è uscita di strada e ha impattato violentemente contro alcuni ulivi e un palo di cemento. I due giovani, freschi di diploma, sono stati trovati privi di vita a seguito dello schianto.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma le prime indagini effettuate dai carabinieri della Stazione di Lanciano e del Nucleo Operativo Radiomobile di Ortona non hanno rilevato la presenza di altri veicoli coinvolti.