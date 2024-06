Tragico Schianto sulla SP 83: Muore Carabiniere Forestale

Un carabiniere forestale di 54 anni ha perso la vita nella prima serata di ieri in un tragico incidente motociclistico sulla strada provinciale 83 Marsicana. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, intervenuti sul posto per i rilievi, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto, schiantandosi contro un muretto.

Gli accertamenti delle forze dell'ordine sono tuttora in corso per determinare le cause esatte dell'incidente. Il sinistro ha provocato rallentamenti nel traffico lungo la provinciale.