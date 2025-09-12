Tragico incidente: operaio 55enne cade da ponteggio, morto sul colpo

Francesco Ortucci perde la vita in un cantiere post-sisma a Vittorito; procura indaga su caduta da 12 metri, norme sicurezza contestate, reazioni politiche.

Un grave incidente sul lavoro ha causato la morte di Francesco Ortucci, 55 anni, originario della provincia di Caserta. Ortucci era impegnato per conto di una ditta aquilana in un cantiere edile post-sisma a Vittorito quando è precipitato da un ponteggio posto a circa dodici metri d’altezza.

Secondo le fonti locali, l’allarme è scattato immediatamente grazie ai colleghi presenti che hanno dato l’allerta. Purtroppo i soccorsi, giunti con operatori del 118, non hanno potuto evitare il decesso: le ferite riportate si sono rivelate incompatibili con la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona, guidati dal maggiore Toni Di Giosia, e gli ispettori della Asl 1 incaricati di verificare se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro.

La Procura della Repubblica di Sulmona, con il procuratore Luciano D’Angelo e il sostituto Stefano Iafolla, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo e disposto l’autopsia sul corpo della vittima. La salma è stata trasferita all’ospedale San Salvatore dell’Aquila per gli accertamenti medico-legali.

Sui social network e nelle cronache regionali, emergono dettagli aggiuntivi: alcuni riferiscono che Ortucci avrebbe avuto un malore nei giorni precedenti all’incidente, anche se non è chiaro se questo possa aver influito sulla caduta.

L’episodio ha suscitato reazioni politiche in Abruzzo. Le segreterie regionali del Partito Democratico e di Sinistra Italiana hanno espresso profonda indignazione definendo intollerabile il persistere di morti bianche sul territorio. Richieste urgenti riguardano il potenziamento dei controlli, l’aumento del personale ispettivo e l’adozione reale e rigorosa delle misure preventive per tutelare i lavoratori.