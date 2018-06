Trasferimento uffici regionale a Pescara, De Matteis: "Imbarazzanti le giustificazioni di D'Alfonso"

Giorgio De Matteis, Capogruppo in Consiglio comunale per Fratelli d’Italia, rileva: “Imbarazzanti sono le giustificazioni avanzate da D’Alfonso in merito al tentativo di modificare la direzione degli uffici regionali alle Opere Pubbliche, con sede all’Aquila.

Imbarazzanti e fuorvianti rispetto al quesito più importante: perché modificare l’assetto dei geni civili, trasferendo la potestà decisionale in capo al settore trasporti con sede a Pescara?

Le giustificazioni fornite dal Presidente della Regione sono frutto di una furbizia sciocca e francamente piuttosto irritante. Infatti, assegnare gli uffici dei geni civili al settore dei trasporti equivale a una sciocchezza organizzativa. D’Alfonso, non pago di aver distrutto la struttura tecnico-amministrativa della Regione, tenta ora patetici colpi di coda, ancora una volta a svantaggio della nostra città.

Infatti, il settore OOPP comprende al suo interno il servizio idrogeologico, la protezione civile e tanto altro, così da formare un unicum omogeneo.

La delibera della Regione, relativa a questo ennesimo tentativo a discapito dell’Aquila, testimonia chiaramente la malafede del personaggio.

Bene hanno fatto i Sindacati a diffidare la giunta regionale e D’Alfonso dall’adottare misure organizzative degli uffici senza la indispensabile concertazione.

Da circa 10 giorni, in Comune, teniamo sotto controllo l’evoluzione del problema, insieme ai sindacati, che ringrazio per la loro fattiva collaborazione.

A giorni, porteremo la questione all’attenzione del Consiglio comunale, avendo ben presente che L’Aquila non può contare sulla rappresentanza regionale, che nei momenti più delicati per la città si sta dimostrando latitante e autoreferenziale.