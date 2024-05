Trasferta da Incubo a Catania: Minacce al Pubblico e Giocatore Ferito

Indignazione e tristezza dopo il pomeriggio a Catania lo scorso sabato.

La squadra bianco-azzurra era impegnata nella semifinale playoff del campionato di Serie B contro i Muri Antichi. È stato durante e dopo la partita che sostenitori e membri della squadra siciliana si sono resi protagonisti di una serie di atti inqualificabili, ricorrendo ad aggressioni verbali e fisiche sia contro i presenti del Pescara in tribuna, sia contro i giocatori in vasca.

Stefania Scolta, Presidentessa del Pescara Nuoto e Pallanuoto, racconta il pomeriggio di grande amarezza umana, precedente ogni delusione sportiva. "Già in tribuna, sia la dirigenza che i tifosi del Pescara, per lo più genitori dei giocatori, sono stati oggetto di continui insulti e minacce, al punto da essere invitati in modo sgarbato a lasciare lo spazio," ricostruisce. "L'atmosfera è diventata sempre più accesa, tanto che alcuni dirigenti dei Muri Antichi sono intervenuti per calmare i loro tifosi nel tentativo di ripristinare l'ordine. Tuttavia, il peggio è arrivato dopo la partita, quando i giocatori della squadra siciliana hanno aggredito i nostri, culminando in una rissa. Questo comportamento è continuato per tutta la partita ed è letteralmente esploso alla fine, anche se l'esito aveva già favorito i Muri Antichi. A farne le spese è stato il nostro giocatore Giammarco Bartocci, colpito in faccia, sanguinante e che ha richiesto ulteriori esami, con una prognosi di 10 giorni."

Prosegue, commentando: "Un atteggiamento ingiustificabile, soprattutto se si considera la nostra ospitalità nei loro confronti mercoledì scorso durante la gara-2 a Pescara. Abbiamo accolto la loro squadra, fornito loro la piscina di Silvi per il riscaldamento e siamo rimasti disponibili per qualsiasi necessità. È veramente deplorevole quanto accaduto, in un pomeriggio in cui lo sport è uscito sconfitto." Conclude, "Desidero ringraziare la mia squadra e tutti coloro che lavorano instancabilmente per questa Società, a cominciare dal coach Paolo Malara. I ragazzi hanno dato tutto, nonostante le difficoltà. Purtroppo il risultato non ci ha favorito, ma ripartiremo da qui."