Trasferta da Poker per il Pescara: 1-4 Contro la Lucchese

Il Pescara ha ottenuto una convincente vittoria in trasferta contro la Lucchese, portando a casa il risultato di 1-4. Questa è stata la sesta vittoria in nove partite per i biancazzurri allenati da mister Zeman, che ora occupano il secondo posto in classifica.

La partita è iniziata con entrambe le squadre che hanno dato vita a un confronto aperto. Tuttavia, la Lucchese è riuscita a sbloccare il punteggio nei primi 15 minuti. Ma al 30' i padroni di casa hanno subito una svolta negativa quando il capitano Tiritiello è stato espulso per un fallo su Cuppone ai margini dell'area. Questo episodio si è rivelato determinante, in quanto pochi istanti dopo, da un calcio di punizione, Accornero ha realizzato un gran gol portando il Pescara al pareggio.

Verso la fine del primo tempo, i biancazzurri hanno raddoppiato: Merola è stato falciato in area e il Pescara ha ottenuto un calcio di rigore. Tunjov è stato il rigorista e ha trasformato, mettendo la palla alle spalle del portiere.

All'inizio della ripresa, Tunjov ha siglato un terzo gol per il Pescara con un potente tiro. Poco dopo, a seguito di un fallo di mano di Quirini, l'arbitro ha concesso un altro rigore al Pescara. Cuppone è stato incaricato della battuta e ha segnato il quarto gol.

Ecco le formazioni in campo:

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianiello; Guadagni, Rizzo, Fedato; Magnaghi. Allenatore Giorgio Gorgone.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi; De Marco, Squizzato, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero. Allenatore Zdenek Zeman.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

Reti: 16' Pt Gucher, 29' Accornero, 47' Tunjov. 8'St Tunjov, 32' Cuppone.