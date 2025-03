Trattore impazzito schiaccia agricoltore: muore 50enne

Incidente mortale nelle campagne teramane: agricoltore 50enne perde la vita schiacciato dal suo trattore cingolato mentre lavorava nei campi di famiglia

Questa mattina, intorno alle 8:50, in località Feudi di Cellino Attanasio, si è verificato un tragico incidente agricolo che ha causato la morte di Mauro Cerqueti, un agricoltore cinquantenne del posto. Cerqueti stava lavorando nei terreni della sua azienda familiare quando è stato travolto dal suo trattore cingolato con rimorchio.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era sceso dal mezzo per motivi ancora da chiarire quando il trattore si è improvvisamente messo in movimento, investendolo e causandogli ferite mortali. Un giovane presente nelle vicinanze è intervenuto prontamente per spegnere il mezzo, ma purtroppo per Cerqueti non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Cellino Attanasio, i vigili del fuoco di Teramo e gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza della Croce Gialla Vomano. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'agricoltore. Il corpo è stato recuperato dopo l'autorizzazione del magistrato di turno, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il trattore.

Questo tragico evento si aggiunge a una serie di incidenti simili nella zona. Circa un anno e mezzo fa, in località San Giovanni di Basciano, un agricoltore settantaquattrenne, Domenico Saputelli, perse la vita in circostanze analoghe. Il suo trattore si ribaltò durante la raccolta delle olive, sbalzandolo fuori e travolgendolo.

Questi incidenti sottolineano l'importanza della sicurezza sul lavoro nel settore agricolo, dove l'uso di macchinari pesanti come i trattori richiede una costante attenzione e l'adozione di misure preventive adeguate. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell'incidente per chiarire la dinamica dei fatti e prevenire future tragedie.

La comunità di Cellino Attanasio è profondamente scossa dalla perdita di Mauro Cerqueti, ricordato come un uomo dedito al lavoro e alla famiglia. I funerali si terranno nei prossimi giorni, offrendo a parenti e amici l'opportunità di dare l'ultimo saluto a un membro stimato della comunità locale.