Tre Giovani Atleti Aquilani Approdano alle Finali Nazionali di Karate

Gli atleti aquilani conquistano il Campionato Regionale FIJLKAM di Karate

Domenica di successi per gli atleti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Karate, Francesco Bartolini, Arianna Marenna, Anna Di Giacomantonio e Sofia Spera, fanno incetta di medaglie al Campionato Regionale FIJLKAM di karate specialità kata.

Domenica 1 ottobre 2023 si sono svolti a Teramo presso la Palestra San Gabriele i Campionati Regionali di karate FIJLKAM per la categoria Cadetti e Juniores. Gli atleti del CPGA Karate L’Aquila allenati dai Maestri Benedetto Arnone ed Armando Matarelli, sono riusciti ad imporsi nei confronti degli avversari provenienti da tutto l’Abruzzo. In particolare Francesco Bartolini ha vinto la Medaglia d’Oro, laureandosi Campione Regionale Juniores FIJLKAM 2023 specialità kata, Arianna Marenna ha vinto la Medaglia d’Oro laureandosi Campionessa Regionale Cadetti FIJLKAM 2023 specialità kata. Ulteriori conferme della qualità del karate aquilano sono arrivate da Anna Di Giacomantonio che ha conquistato una prestigiosa medaglia d’Argento nella categoria Cadetti specialità kata ed un’ottima medaglia di bronzo conquistata da Spera Sofia nella categoria Juniores specialità kata; doppia medaglia per Arianna Marenna sul podio anche nella categoria Juniores specialità kata con una medaglia di bronzo.

Francesco Bartolini, Arianna Marenna e Anna Di Giacomantonio grazie a questi risultati rappresenteranno l’Abruzzo alle Finali Nazionali FIJLKAM che si svolgeranno presso il Centro Olimpico Federale di Ostia (Roma) il 21 e 22 ottobre per i Cadetti ed il 4 e 5 novembre per gli Juniores.

Ottime prestazioni anche dalla Finale Nazionale del Trofeo CONI 2023 che si è svolta in Basilicata – Costa Jonica dal 21 al 24 settembre con un ottimo terzo posto di Filippo Morelli ed un buon piazzamento di Mariasole D’Ascenzo.

L’impegno e la passione dei ragazzi del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – sezione Karate, stanno conducendo il karate aquilano ad un livello sempre più alto dando lustro ed ammirazione per il nostro territorio, confermando l’alto livello raggiunto nel panorama sportivo nazionale ed internazionale.