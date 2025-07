Tre presunti spacciatori stranieri arrestati a L’Aquila con 400 g di cocaina in auto

Operazione mirata delle forze dell’ordine in zona nota per lo spaccio, con esito efficace: sequestrata cocaina e condotto in carcere due arrestati, indagini in corso.

La Polizia dell’Aquila ha compiuto un’operazione di contrasto al traffico di droga nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio. Dopo un prolungato servizio di osservazione in un’area della città da tempo sotto monitoraggio, gli agenti hanno identificato un gruppo sospetto. L’intervento è scattato mentre veniva perquisito un giovane consumatore: tre individui si sono avvicinati a una vettura, di cui uno ha tentato la fuga, dileguandosi tra la vegetazione.

I due rimasti presenti sono stati immediatamente fermati. Gli agenti hanno ispezionato l’abitacolo e i dintorni del veicolo, trovando un involucro in cellophane contenente circa 400 grammi di cocaina, confermati dal narcotest. È un quantitativo rilevante che suggerisce un’attività di spaccio su larga scala.

Le verifiche sulla posizione dei due giovani, entrambi di cittadinanza domenicana, hanno rivelato precedenti specifici inerenti sostanze stupefacenti. A seguito dell’arresto in flagranza, sono stati trasferiti al carcere di Avezzano, su disposizione della Procura.

Le autorità proseguono le indagini per risalire al terzo individuo, che si è dileguato prima dell’intervento e resta al momento non identificato.