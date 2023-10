Treni Storici di Natale: Boom di Prenotazioni con il Server in Crisi

Un'entusiasmante corsa alle prenotazioni ha segnato l'apertura delle vendite per i tanto attesi treni storici di Natale che partiranno da Sulmona e si snoderanno tra Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro. Questi speciali viaggi, organizzati dall'agenzia di viaggi Pallenium Tourism in collaborazione con la Fondazione FS Italiane, sono previsti da fine novembre all'Epifania.

Fino a martedì 17 ottobre, circa 3900 prenotazioni sono state effettuate in prelazione, riservate a pacchetti di viaggio che includono pernottamenti, oltre alle agenzie di viaggi convenzionate. Tuttavia, mercoledì 18 ottobre e da quel momento in poi, con l'apertura delle vendite al pubblico, oltre 5300 biglietti sono stati acquistati. Tale affluenza eccezionale ha causato persino problemi ai server, dovuti all'elevato numero di utenti connessi al momento dell'apertura delle prenotazioni online.

Finora, si contano più di 9000 partecipanti con posti ancora disponibili per la formula pacchetto di viaggio che include il pernottamento, disponibili per quasi tutte le date. Per quanto riguarda i biglietti treno, ci sono ancora posti disponibili a partire dal 22 dicembre in poi. Questo entusiasmo è un ulteriore segno positivo per la Ferrovia dei Parchi, che sta confermando il suo trend di crescita degli ultimi anni. Tutto questo è il risultato di un duro lavoro di squadra, rappresentando un biglietto da visita di rilevanza per le località coinvolte, da Sulmona a Castel di Sangro.