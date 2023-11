Treno Investe Cervo: Ritardi di Due Ore sulla Sulmona-L'Aquila

Stamani, un treno sulla tratta ferroviaria Sulmona-L'Aquila ha investito un cervo, causando significativi ritardi per i pendolari. L'incidente è avvenuto a Molina Aterno, nei pressi dell'Aquila, su un percorso che normalmente richiederebbe poco più di un'ora per essere completato.

Il convoglio, partito dalla città di Sulmona alle 6:46, si è fermato nella stazione di Molina Aterno, dove sono intervenuti la polizia e il personale dell'Azienda Sanitaria Locale. Sono state necessarie due ore per completare le operazioni di rimozione del cervo, che era un esemplare di notevoli dimensioni. Questo improvviso intoppo ha causato disagi ai passeggeri, molti dei quali erano in viaggio per raggiungere i luoghi di lavoro.