Treno Travolge Auto al Passaggio a Livello: Paura ma Nessun Ferito sulla Linea Teramo-Giulianova

Questa mattina, intorno alle 9:30, un incidente ferroviario ha causato grande paura a Selva Piana sulla linea Teramo-Giulianova. Un treno locale, carico di pendolari e turisti, ha colpito un'automobile che stava attraversando un passaggio a livello con un carrello per cavalli a rimorchio. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Dettagli dell'Incidente

Il macchinista del treno ha frenato prontamente, ma non è riuscito a evitare l'impatto. La collisione è stata devastante: il locomotore ha travolto il carrello, che per fortuna era vuoto e non trasportava animali. L'automobile, con a bordo il conducente, ha subito danni, ma l'automobilista è rimasto illeso. Il carrello è stato distrutto, mentre il treno è rimasto sui binari.

Reazioni e Interventi

L'incidente ha provocato grande spavento tra i passeggeri a causa della brusca frenata e del successivo impatto. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, la polizia ferroviaria, la polizia locale, i vigili del fuoco e la protezione civile. Nessuno dei passeggeri ha avuto bisogno di cure mediche immediate.

La linea ferroviaria è attualmente bloccata, mentre le autorità hanno avviato i primi accertamenti per chiarire le dinamiche dell'incidente. Un punto cruciale delle indagini sarà verificare se le sbarre del passaggio a livello fossero alzate o in fase di abbassamento al momento del transito dell'auto.

Sicurezza Ferroviaria

La polizia ferroviaria ha assicurato che tutti i passaggi a livello sulla linea Teramo-Giulianova sono regolarmente funzionanti. L'incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull'operatività dei sistemi di segnalazione e chiusura dei passaggi a livello.

Le indagini in corso mirano a determinare eventuali responsabilità e a prevenire simili incidenti in futuro, garantendo la sicurezza di tutti i viaggiatori e automobilisti coinvolti nel traffico ferroviario e stradale.