Trionfo storico a Sarno: Piccioni campione europeo per 40 millesimi!

Sul circuito di Sarno, Antonio Piccioni ha conquistato il titolo europeo KZ2 Masters, battendo rivali storici in una finale mozzafiato decisa per millesimi.

Antonio Piccioni, pilota dallo spirito tenace nato nel 1988 a Teramo, ha trionfato al Campionato Europeo FIA Karting 2025 nella categoria KZ2 Masters, disputatasi nel weekend al Circuito Internazionale Napoli di Sarno. La gara, unica nel suo genere, ha visto la presenza di nomi prestigiosi come Davide Forè, Angelo Lombardo, Manuel Cozzaglio e il campione uscente Riccardo Nalon.

Al volante del suo TK Kart equipaggiato TM Racing, Piccioni ha guidato con costanza e grinta, segnando anche il giro più veloce in finale, e superando Cossaglio in semifinale grazie a tre terzi posti e un quinto piazzamento nei Super Heat. La corsa si è fatta incandescente quando Nalon ha dovuto abbandonare per problemi tecnici al sesto giro. In un finale da cardiopalma, Piccioni ha avuto la meglio sul croato Kristijan Habulin per appena 40 millesimi di secondo, mentre Angelo Lombardo ha chiuso terzo nonostante un’uscita di pista.

La vittoria porta la firma di un atleta che, con il suo bagaglio tecnico e di squadra, ha saputo emergere in un contesto di altissimo livello. Davide Forè e Cozzaglio, alzatisi da superfici calde in semifinale, testimoniano quanto fosse agguerrita la competizione .

Il Circuito di Sarno, lungo 1.670 metri e recentemente rinnovato nel 2024, con nuove curve e asfalto rifatto, ha ospitato 125 piloti tra KZ, KZ2 e KZ2 Masters dal 19 al 22 giugno. La prova è stata segnata da intense giornate di caldo, mettendo a dura prova uomini e mezzi .

A Teramo, il presidente dell’Aci Abruzzo, Carmine Cellinese, aveva tempo fa coinvolto Piccioni in un evento pubblico nella piazza Martiri, enfatizzando i suoi valori sportivi e il legame con il territorio, riconosciuti ancor prima del successo europeo. Il presidente ha espresso grande orgoglio e formulato un sincero “in bocca al lupo” per il prossimo Mondiale KZ2, previsto a Franciacorta dal 9 al 12 ottobre .

Il titolo europeo di Piccioni segna il ritorno alla ribalta di un teramano nel panorama internazionale del karting, a conferma dell’alta qualità tecnica e delle capacità degli atleti italiani nella categoria KZ2 Masters — riservata ai piloti con più di 35 anni. Il prossimo appuntamento mondiale rappresenterà una nuova vetta da scalare per il kartista abruzzese e un motivo d’orgoglio per la comunità motoristica nazionale.