Schianto sull’A14: giovane donna in fin di vita, ferito un ragazzo

Nella notte sull’A14 tamponamento con mezzo pesante: una 26enne in prognosi riservata, 21enne con ferite lievi; soccorsi tempestivi a Montesilvano.

Nella notte l'autostrada A14, nel tratto tra Pescara Nord e il bivio A25/Torano, è teatro di un grave incidente in cui una giovane di 26 anni ha riportato lesioni gravissime. L'impatto attorno alle ore 2:30, al chilometro 366‑368, ha coinvolto un Fiat Doblò, con a bordo la vittima e un coetaneo di 21 anni, che ha tamponato un mezzo pesante. La ragazza, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta dai Vigili del Fuoco e affidata al 118, che l'ha rianimata sul posto. Trasportata d'urgenza in ospedale a Pescara, è ricoverata in codice rosso con trauma cranico e prognosi riservata. Il giovane passeggero è stato visitato in pronto soccorso: le sue condizioni sono considerate meno gravi.

Durante le operazioni di soccorso si è formata una coda di circa un chilometro, ma il traffico è tornato scorrevole in breve tempo. Sul posto hanno operato Polizia Stradale, Autostrade per l'Italia, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica del tamponamento. Le verifiche sono affidate alla Sottosezione autostradale di Pescara Nord.

Le prime elaborazioni indicano che l'impatto è avvenuto mentre la vettura si muoveva in direzione sud. La giovane era seduta sul lato passeggero, mentre alla guida c'era il coetaneo ora in ospedale. Le cause del tamponamento restano in fase di verifica, comprese le possibili condizioni di visibilità o segnaletica nell'area interessata.

La comunità locale è stata scossa dall’accaduto: la zona di Montesilvano è frequentata in quel tratto soprattutto di notte dai pendolari in transito. L’A14 nord verso il confine è punto di collegamento strategico, e anche piccoli disagi possono rallentare il traffico notevolmente. Le autorità raccomandano prudenza in vista di condizioni notturne poco visibili e di possibili cantieri.

In conclusione, la 26enne versa in condizioni di massima criticità, mentre il 21enne è ricoverato con prognosi meno grave. Proseguono gli accertamenti della polizia per stabilire responsabilità e dinamica precisa del tragico scontro.