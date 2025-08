Alba Adriatica, chiuso stabilimento balneare per 10 giorni dopo violente risse e furti

I Carabinieri sospendono per dieci giorni l’attività di uno stabilimento balneare ad Alba Adriatica a causa di episodi di violenza e reati avvenuti in zona.

Alba Adriatica – Nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri di Alba Adriatica hanno eseguito un provvedimento di sospensione per 10 giorni dell’attività commerciale di un noto stabilimento balneare sul lungomare Marconi. Il provvedimento, emesso dal Questore di Teramo, arriva in seguito a una serie di accertamenti amministrativi e investigativi legati a gravi episodi di violenza e reati verificatisi nei pressi dell’esercizio.

L’episodio scatenante risale al 26 luglio scorso, quando una rissa tra gruppi di giovani è degenerata nei pressi della struttura balneare, coinvolgendo anche un giovane extracomunitario di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato denunciato per la partecipazione alla rissa e per il possesso illecito di oggetti atti a offendere.

La misura cautelare si inserisce in un più ampio intervento di prevenzione e repressione condotto dall’Arma sul territorio, che ha rilevato non solo l’episodio di violenza, ma anche altri comportamenti antisociali verificatisi durante le ore notturne. Tra questi si segnalano ulteriori liti tra clienti e alcune segnalazioni di piccoli furti avvenuti sia all’interno che nelle immediate vicinanze dello stabilimento.

L’operazione è stata coordinata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo, colonnello Pasquale Saccone, mentre il coordinamento diretto delle indagini e delle attività sul territorio è stato affidato al Maggiore Gianluca Ceccagnoli, comandante della compagnia di Alba Adriatica.