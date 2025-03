Triste addio all'orsa Nita: il Parco Nazionale d'Abruzzo perde un'amata residente

L'orsa Nita, giunta dalla Lituania nel 2020, è morta al Centro Natura di Pescasseroli dopo aver vissuto cinque anni nel Parco Nazionale d'Abruzzo.

È con profondo dispiacere che il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise annuncia la scomparsa di Nita, l'orsa proveniente dalla Lituania e ospitata nel Centro Natura di Pescasseroli dal 29 giugno 2020. Nita era arrivata in Italia insieme a Greta e Brumo, con l'obiettivo di offrire loro un ambiente protetto dopo le difficoltà vissute in passato.

Greta, la più anziana del gruppo, aveva superato i 30 anni, un'età notevole per un orso, considerando che in natura raramente raggiungono tale longevità. Purtroppo, Greta è venuta a mancare nel 2022, lasciando Nita e Brumo come compagni nel loro nuovo habitat.

La scomparsa di Nita rappresenta una significativa perdita per il Parco e per tutti coloro che hanno seguito la sua storia. Attualmente, Brumo è l'unico orso rimasto nel Centro Natura di Pescasseroli, continuando a beneficiare delle cure e dell'attenzione dedicategli dallo staff del Parco.

Questi eventi sottolineano l'importanza degli sforzi di conservazione e del benessere animale all'interno delle strutture del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che si impegnano costantemente per garantire una vita dignitosa e protetta agli animali ospitati.