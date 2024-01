Trovato Sano e Salvo a Roma il 65enne Scomparso da Due Giorni

Alessandro Pantalone, scomparso dopo essere stato visto l'ultima volta a Villanova di Cepagatti, ritrovato in buone condizioni di salute nella capitale.

Il pescarese Alessandro Pantalone, 65 anni, è stato ritrovato a Roma dopo due giorni di preoccupante assenza, durante i quali le sue tracce erano completamente scomparse. L'ultima volta era stato avvistato venerdì 19 gennaio, a Villanova di Cepagatti, e da allora familiari e forze dell'ordine erano rimasti senza notizie.

I figli dell'uomo, preoccupati per la sua scomparsa, avevano immediatamente avvisato le autorità e lanciato l'allarme sui social media per ottenere qualsiasi informazione utile. Oggi, tuttavia, il senso di apprensione si è trasformato in sollievo poiché Alessandro Pantalone è stato ritrovato nella capitale, in buone condizioni di salute.

Le circostanze della sua scomparsa e il motivo del suo arrivo a Roma non sono stati ancora resi noti, ma la priorità ora è garantire il suo benessere e ristabilire il contatto con la famiglia.