Truffa da 24.000 euro ai danni di un'anziana: smascherati due campani

Due uomini campani hanno sottratto 24.000 euro a un'anziana tramite smishing; la polizia di Vasto recupera l'intera somma.

Due individui originari della Campania sono stati denunciati per aver orchestrato una truffa ai danni di un'anziana residente a Vasto, sottraendole 24.000 euro mediante la tecnica del "smishing". La somma, che rappresentava i risparmi di una vita della vittima e di suo figlio, è stata interamente recuperata grazie all'intervento tempestivo degli agenti del commissariato locale.

La vicenda ha avuto inizio alcuni mesi fa, quando il figlio della donna ha denunciato l'illecito prelievo dal conto corrente cointestato. I truffatori avevano inviato un SMS apparentemente proveniente dalla banca, avvisando di tentativi di pagamento sospetti. Preoccupata, la vittima ha cliccato sul link fornito, inserendo le proprie credenziali e permettendo così ai malintenzionati di accedere al conto e trasferire i fondi.

Le indagini hanno rivelato che i responsabili avevano utilizzato i fondi sottratti per saldare debiti personali con l'Agenzia delle Entrate. La collaborazione tra la polizia, l'istituto bancario coinvolto e l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma è stata fondamentale per individuare i colpevoli e restituire l'intera somma ai legittimi proprietari.

Questo episodio mette in luce l'importanza di prestare massima attenzione a comunicazioni sospette, soprattutto quando si tratta di richieste di dati personali o bancari. Le autorità consigliano di verificare sempre l'autenticità dei messaggi ricevuti, contattando direttamente l'istituto di credito tramite canali ufficiali, e di non cliccare su link o fornire informazioni sensibili in risposta a comunicazioni non verificate.

La tecnica dello smishing, combinazione di SMS e phishing, è sempre più diffusa e mira a ingannare le vittime inducendole a fornire informazioni personali attraverso messaggi fraudolenti. È essenziale mantenere alta la guardia e adottare misure preventive per proteggersi da tali raggiri.

Le forze dell'ordine ribadiscono l'importanza di denunciare tempestivamente episodi simili, affinché si possano avviare rapidamente le indagini necessarie e prevenire ulteriori truffe. La collaborazione tra cittadini e autorità è cruciale per contrastare efficacemente questo tipo di criminalità.