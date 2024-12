Truffa da 65mila euro: finti agenti e bancari svuotano il conto di una donna

Una donna dell’Aquila raggirata da falsi funzionari di banca e sedicenti agenti: un’operazione orchestrata per sottrarle tutti i risparmi.

Una complessa truffa telefonica ha portato una donna dell’Aquila a perdere circa 65mila euro. I malviventi, spacciandosi prima per funzionari di banca e poi per presunti appartenenti alle forze dell’ordine, hanno convinto la vittima a trasferire tutti i suoi risparmi su un conto "sicuro", che si è rivelato essere sotto il loro controllo.

L'inganno ha avuto inizio con una telefonata, durante la quale i truffatori hanno informato la donna di presunti accrediti sospetti sul suo conto bancario. Con tono allarmante, hanno suggerito di recarsi presso la sua filiale per spostare il denaro su un nuovo conto, garantendo che fosse l’unica soluzione per proteggere i fondi.

La truffa, già ingegnosa, è stata ulteriormente rafforzata da un secondo stratagemma. Utilizzando una tecnica di deviazione delle chiamate, i malviventi si sono spacciati per agenti delle forze dell’ordine, contattando nuovamente la donna per confermare la necessità del trasferimento. Convinta della legittimità dell’operazione, la vittima ha seguito le istruzioni fornite, senza sospettare che si trattasse di un sofisticato piano criminale.

Solo un’ora dopo aver effettuato il trasferimento, la donna ha iniziato a dubitare della vicenda e ha contattato le vere forze dell’ordine. Purtroppo, a quel punto i truffatori avevano già fatto sparire la somma.

Questo tipo di frode, noto come vishing, combina l’uso di tecniche psicologiche avanzate con strumenti tecnologici per indurre le vittime a compiere azioni apparentemente logiche. Negli ultimi anni, episodi simili sono in aumento, soprattutto a danno di persone meno esperte di tecnologie o facilmente influenzabili da figure autoritarie.

Le autorità invitano i cittadini a prestare massima attenzione e a seguire alcune semplici regole di sicurezza: non fornire mai informazioni sensibili per telefono, non seguire istruzioni ricevute da numeri sconosciuti e contattare direttamente la propria banca o il 112 in caso di dubbi.

Questo episodio rappresenta un monito per tutti: la fiducia è un’arma potente, ma nelle mani sbagliate può diventare un pericoloso strumento di inganno.