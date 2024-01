Truffa degli arrosticini: Denunciato imprenditore svizzero di origini abruzzesi

Un imprenditore svizzero di origini italiane, residente nel cantone di Berna, è stato denunciato a seguito di una truffa ai danni di una nota azienda di arrosticini di Civitella Casanova. Il sedicente imprenditore aveva proposto una collaborazione per promuovere il prodotto tipico in Svizzera, assicurando la creazione di pagine social per pubblicizzare l'azienda.

Convinto dalle origini abruzzesi dell'uomo e dalla sua cortesia, il titolare dell'azienda di Civitella Casanova ha inviato in Svizzera 72.000 arrosticini, del valore complessivo di 27.000 euro. Il pagamento era concordato in tre tranche da 9.000 euro ciascuna. Nonostante la pratica consolidata di spedire arrosticini in tutto il mondo, l'imprenditore abruzzese si è reso irreperibile al momento del ricevimento della merce.

Nonostante i tentativi di contattare l'uomo per chiarimenti e una risoluzione bonaria della questione, il sedicente imprenditore non ha risposto alle telefonate e ha ignorato una lettera inviata dal legale dell'azienda. I carabinieri della Compagnia di Penne sono intervenuti prontamente, avviando indagini in seguito alla querela presentata dall'imprenditore.

In collaborazione con l'Ambasciata italiana e la Polizia consolare di Berna, i carabinieri sono riusciti a identificare l'uomo. Adesso, l'imprenditore dovrà rispondere delle accuse di truffa ed insolvenza fraudolenta. Nonostante l'episodio, degli arrosticini non c'è traccia: sembrano essere andati a ruba anche in Svizzera.