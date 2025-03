Truffa shock: finto ispettore di polizia ruba 47mila euro a una donna

Una cinquantenne di Chieti perde oltre 47mila euro dopo essere stata ingannata da un truffatore che si è spacciato per un ispettore di polizia, convincendola a trasferire i suoi risparmi su un conto "sicuro".

Una donna cinquantenne residente a Chieti è stata vittima di una sofisticata truffa telefonica che le è costata oltre 47.000 euro. Il raggiro è iniziato con una chiamata da parte di un individuo che si è presentato come un operatore di una agenzia bancaria locale, informandola di sospetti tentativi di movimentazione sul suo conto corrente.

L'interlocutore ha consigliato alla donna di recarsi in filiale per mettere al sicuro i propri fondi su un "deposito amministrativo". Poco dopo, la vittima ha ricevuto una seconda telefonata, apparentemente proveniente dal numero fisso della questura di Chieti, grazie a tecniche di spoofing che permettono di falsificare l'identificativo del chiamante.

In questa seconda chiamata, un uomo si è qualificato come un ispettore di polizia, confermando le anomalie sul conto e suggerendo di trasferire l'intera somma su un conto "sicuro". Sotto la pressione del truffatore, che è rimasto al telefono durante l'intera operazione, la donna ha effettuato un bonifico di 47.810,79 euro.

Successivamente, la vittima si è recata in questura per sporgere denuncia, scoprendo che non esisteva alcun funzionario con il nome fornito dal truffatore, rendendosi conto di essere stata ingannata.

Questo caso evidenzia la crescente diffusione di truffe telefoniche basate sullo spoofing, una tecnica che consente ai malintenzionati di mascherare il proprio numero con quello di enti affidabili, come forze dell'ordine o istituti bancari. La Polizia Postale raccomanda di prestare massima attenzione a chiamate sospette e di verificare sempre l'identità dell'interlocutore, contattando direttamente l'ente coinvolto attraverso canali ufficiali.

In caso di dubbi o sospetti, è fondamentale non fornire informazioni personali o effettuare transazioni finanziarie, e segnalare immediatamente l'accaduto alle autorità competenti. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è essenziale per contrastare efficacemente queste forme di criminalità.