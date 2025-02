Trump aumenta i dazi su acciaio e alluminio, l'Europa pronta a rispondere

I nuovi dazi del 25% imposti da Trump su acciaio e alluminio potrebbero scatenare una risposta diretta dell'Unione Europea. Tensione sui mercati internazionali.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'introduzione di dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio, compresi quelli provenienti da Canada e Messico. Il provvedimento, che sarà accompagnato da altre misure tariffarie nel corso della settimana, ha subito suscitato preoccupazione a livello internazionale. In particolare, il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che l'Unione Europea reagirà prontamente a questa decisione. "Difenderemo i nostri interessi", ha affermato, ribadendo che la Commissione Europea ha il mandato di rispondere a tale sfida.

Le dichiarazioni di Trump hanno spinto anche a nuovi sviluppi sul fronte interno. Il presidente ha lodato pubblicamente Elon Musk, il quale sarà coinvolto in un progetto per scoprire frodi nel sistema delle spese pubbliche. Musk, noto per le sue attività in Tesla e SpaceX, sarà incaricato di esaminare potenziali sprechi in settori cruciali come l'Istruzione e la Difesa. Trump ha dichiarato che l'imprenditore sarà chiamato a rivelare centinaia di miliardi di dollari di frodi e inefficienze, contribuendo così a una maggiore trasparenza nelle spese governative.

Nel frattempo, il presidente ha continuato a fare scelte controverse, tra cui il taglio dei fondi alla ricerca biomedica e la revoca del nulla osta di sicurezza per importanti figure del governo come Antony Blinken e Jake Sullivan, accusati di aver avuto accesso a informazioni riservate. Questi sviluppi segnalano una continua riorganizzazione all'interno dell'amministrazione, che sembra prepararsi a un futuro di politica economica e di difesa più orientato alla protezione degli interessi nazionali.

Con l'Europa pronta a controbattere, resta da vedere come queste manovre influenzeranno i mercati globali e le dinamiche internazionali in un periodo di crescente tensione commerciale.