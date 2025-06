Trump esplode: “Israeliani e Iraniani hanno infranto il cessate il fuoco, caos totale”

Il cessate il fuoco USA mediato è stato violato da Israele e Iran, con attacchi reciproci nonostante il brokeraggio statunitense e lo sdegno di Trump.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato ieri, 24 giugno 2025, che sia Israele sia Iran hanno infranto il cessate il fuoco concordato poche ore prima, esprimendo forte disappunto, in particolare nei confronti di Tel Aviv.

Secondo fonti militari israeliane, l’IDF avrebbe lanciato un attacco simbolico contro un radar nei pressi di Teheran in risposta al lancio di due missili iraniani poco dopo l’avvio della tregua. Le autorità di Teheran, tuttavia, hanno negato ogni responsabilità, sostenendo che Israele ha colpito per primo, sempre dopo la tregua.

Trump ha definito l’episodio “un caos totale”, affermando che “sono due Paesi che combattono da così tanto tempo… non sanno cosa stanno facendo”. Ha inoltre esortato Israeliani a ritirare gli aerei: “Riportate i vostri piloti a casa, subito”.

L’amministrazione Trump aveva annunciato una tregua di 12 ore – rinominata “Guerra dei 12 giorni” – accompagnata da una campagna di bombardamenti statunitensi su siti nucleari iraniani (Natanz, Fordow, Esfahan) il 22 giugno, per porre fine all’escalation. Nonostante l’annuncio ufficiale, i bombardamenti israeliani e il lancio di missili iraniani hanno interrotto la tregua.

Le fonti militari iraniane dichiarano che l’IDF ha risposto all’attacco iraniano con un massiccio raid su Teheran, mentre Israele ha confermato la piena adesione alla tregua, sostenendo di aver raggiunto gli obiettivi strategici, tra cui l’eliminazione di elementi chiave dei Pasdaran.

Le reazioni internazionali sono state immediate e contraddittorie: il segretario generale della NATO ha espresso condanna per le violazioni, mentre diversi Paesi – tra cui Cina, India, Egitto, Arabia Saudita e Turchia – hanno sottolineato la necessità di stabilità regionale . L’IAEA ha espresso allarme per contaminazioni nei siti nucleari iraniani colpiti dagli USA .

Il truce assetto della tregua e il linguaggio duro di Trump – culminato in un’espressione volgare, diventata virale sui social – hanno messo in luce la fragilità del compromesso diplomatico, a dispetto della mediazione americana.

In patria, Trump non ha mancato di evidenziare il successo "storico" del disarmo nucleare iraniano e ha rivendicato il proprio ruolo di pacificatore, ribattezzando l’operazione “cessate il fuoco illimitato”.