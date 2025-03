Trump promette: "Il sogno americano è tornato più grande che mai"

Nel suo recente discorso al Congresso, il presidente Trump ha delineato una visione audace per l'America, enfatizzando crescita economica, sicurezza nazionale e ambizioni spaziali, suscitando reazioni contrastanti.

In un discorso durato un'ora e quaranta minuti, il presidente Donald Trump ha dichiarato che l'America è tornata sulla strada della grandezza, sottolineando i risultati ottenuti nei primi 43 giorni del suo secondo mandato.

Trump ha evidenziato l'approvazione di quasi 100 ordini esecutivi, il ritiro da accordi internazionali come l'Accordo di Parigi e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la proposta di tariffe significative su partner commerciali come Canada, Messico e Cina.

Ha lodato l'imprenditore Elon Musk per gli sforzi nel ridurre le dimensioni del governo federale, annunciato piani per espandere la produzione di minerali critici e promesso di porre fine al conflitto in Ucraina.

Il presidente ha anche espresso l'intenzione di piantare una bandiera americana su Marte, suggerito la riconquista del Canale di Panama e l'acquisizione della Groenlandia.

Il discorso ha suscitato reazioni contrastanti: applausi dai repubblicani e proteste dai democratici, con alcuni membri che hanno abbandonato l'aula. La senatrice democratica Elissa Slotkin ha criticato le politiche di Trump, avvertendo delle possibili conseguenze economiche e mettendo in discussione la sua politica estera.

In conclusione, Trump ha esortato gli americani ad abbracciare questa nuova era di prosperità e libertà, delineando una visione audace per il futuro degli Stati Uniti.