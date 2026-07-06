Trump sfida ancora Meloni: il meme che scuote tutta la politica italiana

Il presidente americano pubblica su Truth un fotomontaggio sulla premier italiana. Calenda reagisce duramente, mentre Palazzo Chigi sceglie per ora di non replicare pubblicamente all’attacco.

Nuovo affondo social di Donald Trump contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso sulla piattaforma Truth Social un meme che lo ritrae accanto alla premier italiana, intenta a rivolgere lo sguardo verso di lui. Sopra l’immagine compare la frase “Restraining order needed”, traducibile con “serve un ordine restrittivo”.

Il fotomontaggio è stato interpretato come un nuovo riferimento alla polemica nata dopo il vertice del G7, quando Trump aveva sostenuto che Meloni gli avesse chiesto ripetutamente di scattare una fotografia insieme. Una ricostruzione respinta con decisione dalla premier, che aveva definito quelle dichiarazioni completamente inventate. Il nuovo messaggio arriva inoltre alla vigilia del vertice Nato di Ankara, in programma il 7 e l’8 luglio.

Immediata la reazione del leader di Azione, Carlo Calenda, che sui social ha definito Trump «un ignobile bullo da quattro soldi», esprimendo piena solidarietà alla presidente del Consiglio. Da Palazzo Chigi, almeno per il momento, non sono arrivate repliche ufficiali al nuovo attacco del capo della Casa Bianca.