Turismo in Abruzzo: 586 Agriturismi con 6.193 Posti Letto, Dati Istat 2022

Secondo i dati dell'Istat del 2022, l'Abruzzo ospita attualmente 586 aziende agrituristiche, delle quali 482 offrono anche servizi di alloggio, garantendo complessivamente 6.193 posti letto. Questi numeri, seppur in lieve calo rispetto al 2021, rappresentano una stabilità sostanziale, con una variazione complessiva del -0,3% (contro l'1,8% a livello nazionale) e del -0,8% per le attività con servizi di alloggio (+1,6% in Italia). Gli agriturismi abruzzesi costituiscono il 2,3% del totale italiano.

La maggioranza delle aziende agrituristiche, pari al 64,8%, si trova in collina, mentre il 35,2% è situato in montagna. Non sono presenti agriturismi in pianura. La gestione delle attività vede la partecipazione di 308 uomini e 278 donne, con una flessione dell'1% per i primi rispetto all'anno precedente e un incremento dello 0,4% per le seconde. Nel corso del 2022, sono state autorizzate tre nuove attività, rispetto alle otto del 2021, mentre cinque aziende hanno cessato la loro attività (nessuna nel 2021).

Tra le 482 strutture con servizi di alloggio in Abruzzo, si contano 6.193 posti letto, di cui 4.726 in abitazioni comuni o non indipendenti e 1.467 in abitazioni indipendenti. Settantacinque agriturismi offrono solo il servizio di alloggio, 326 combinano alloggio e ristorazione, mentre 245 propongono alloggio e altre attività.

Per quanto riguarda i servizi offerti, 175 strutture offrono solo il pernottamento, 82 includono anche la prima colazione, 48 offrono mezza pensione, mentre 285 garantiscono la pensione completa. Le 415 aziende con servizi di ristorazione dispongono di 14.461 posti a sedere.

Infine, 296 aziende agrituristiche offrono altre attività, spaziando dalle attività varie (175 strutture) allo sport generico (145), dall'equitazione (79) alle fattorie didattiche (48), dai corsi (20) alle mountain bike (17), fino all'escursionismo (4) e alle osservazioni naturalistiche (1).