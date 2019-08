Turista 58enne muore sull'arenile vastese

Ennesima morte sulle spiagge abruzzesi, ieri un turista originario di Benevento, è stato colto da malore mentre era sdraiato sotto un ombrellone, l'uomo, G.C. di 58 anni era in ferie insieme ai suoi famigliari.

Immediatamente allertato i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della guardia costiera e del locale commissariato, che hanno praticato tutte le manovre per poterlo rianimare, compreso l'utilizzo del defibrillatore ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto pare per un infarto fulminante.