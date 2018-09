Turista 76enne scomparso in Val Pescara ricerche avanti dalla scorsa notte

Dalla serata di ieri sono in corso nella zona di Caramanico (Pescara) le ricerche di un pensionato 76enne originario della provincia di Monza-Brianza che non ha fatto rientro nell'hotel dove si trovava con alcuni familiari, giunto dalla Lombardia per fare le terme nel centro della Val Pescara.

Sono stati proprio i congiunti a dare l'allarme alle forze dell'ordine, non vedendolo tornare per l'ora di cena.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e riprese questa mattina all'alba, da parte dei carabinieri forestali, dei Vigili del Fuoco di Pescara e Alanno (Pescara), anche con una squadra Saf, e uomini della Protezione Civile. La zona è sorvolata anche da un elicottero dei Vigili del Fuoco, considerando la presenza di una fitta vegetazione.