Turista aggredito da un lupo sulla spiaggia: l'incidente rimane nascosto per evitare panico

Sabato scorso, un uomo di 49 anni è stato morso da un lupo mentre si trovava sulla spiaggia di Casalbordino, vicino al Camping Santo Stefano. Il turista, R.M., originario di Potenza, si trovava con la famiglia quando il canide è emerso improvvisamente, aggredendolo e infliggendogli un morso al ginocchio destro. Nonostante la ferita sia risultata superficiale, l'incidente ha avuto luogo in una zona già monitorata per la presenza di lupi.

L'uomo, dopo essere stato morso, ha riuscito a mettere in sicurezza i figli e a trovare rifugio. Successivamente, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio di Vasto, dove i medici hanno valutato la sua condizione e lo hanno dimesso con una prognosi di cinque giorni.

La mattina seguente, R.M. ha formalizzato una denuncia ai carabinieri forestali e ha inviato una lettera di segnalazione al sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci. Da tempo, i lupi erano stati avvistati nella zona. Recentemente, gli esperti del Parco della Maiella avevano infatti installato delle fototrappole lungo il litorale di Casalbordino per monitorare i movimenti degli animali.

Nonostante la gravità dell'incidente, la notizia non è stata divulgata al pubblico per evitare di causare un allarmismo tra i turisti. Questo episodio evidenzia la necessità di una maggiore comunicazione e di misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti e garantire la tranquillità dei visitatori.