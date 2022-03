Tutela orso marsicano, 'Nduccio testimonial e protagonista spot per il Wwf

Uno spot per tutelare l'Orso marsicano con protagonista Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio.

L'attore, cabarettista e musicista abruzzese ha accolto con grande disponibilità e spirito di collaborazione l'invito del Wwf Abruzzo a realizzarlo utilizzando immagini girate nell'Oasi Wwf e Riserva Regionale Gole del Sagittario.

Il video è stato presentato in conferenza stampa all'auditorium del Museo universitario di Chieti. Nello spot si ribadisce che bisogna osservare l'animale da lontano, senza avvicinarlo, inseguirlo o attirarlo con il cibo, senza scattare foto a tutti i costi, ma godersi in silenzio la meraviglia dell'incontro. "Da abruzzese e da amante della natura ho risposto con piacere all'invito del Wwf - ha detto 'Nduccio - perché credo sia dovere di tutti impegnarsi per salvare una specie simbolo della nostra regione in gravissimo pericolo. Oggi mi sono iscritto al Wwf e continuerò in futuro a dare, per quel che posso, il mio contributo alle battaglie di questa benemerita associazione".

Assistiamo troppo spesso a comportamenti profondamente sbagliati - ha detto Filomena Ricci, delegata Wwf Abruzzo - Inseguimenti in auto, incontri con cani non tenuti come si dovrebbe, pochi cassonetti anti-orso nelle aree di frequentazione della specie; scarti di cibo abbandonati per in modo criminale appositamente per attirare gli orsi. Le vicende legate a Juan Carrito sono emblematiche. Ci sembra che sul territorio ci sia molto da lavorare, che molte risorse vadano profuse in azioni di comunicazione e formazione. L'invito a 'Nduccio è nato con l'intento di far arrivare un messaggio di conservazione e tutela a un pubblico più ampio possibile". "E' più che mai necessaria un'azione sinergica - ha detto Dante Caserta, vicepresidente Wwf Italia - Non sono gli animali a dover pagare la mancanza di preparazione di un territorio, sta a noi che governiamo e viviamo quel territorio l'obbligo di mettere in atto misure concrete di prevenzione e responsabilizzazione per accettare la presenza di una specie come l'orso che rende le nostre terre così uniche e preziose".