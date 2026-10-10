Uccise la moglie in strada con due colpi: condannato all’ergastolo

La Corte d’Assise di Chieti ha inflitto il massimo della pena ad Antonio Mancini per l’uccisione della moglie Cleria avvenuta un anno fa.

È stato condannato all’ergastolo, con isolamento diurno per due mesi, Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie Cleria Mancini a Lettomanoppello, in provincia di Pescara. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Assise di Chieti a circa un anno dal femminicidio.

La donna era stata uccisa in strada con due colpi di pistola. Per il marito è arrivata ora la condanna alla pena più severa prevista dall’ordinamento italiano, così come era stato richiesto dall’accusa nel corso del processo.

A chiedere l’ergastolo era stata infatti la pm Giuliana Rana, che durante la requisitoria aveva ripercorso davanti alla Corte i fatti e gli elementi emersi nell’ambito del procedimento giudiziario.

Al termine del processo il collegio, presieduto dal giudice Guido Campli e composto anche dal giudice a latere Luca De Ninis, ha accolto la richiesta della pubblica accusa, disponendo nei confronti dell’imputato l’ergastolo accompagnato da un periodo di isolamento diurno della durata di due mesi.

La sentenza prevede inoltre una serie di pene accessorie. Antonio Mancini è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e posto in stato di interdizione legale.

La Corte ha disposto anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale, completando così il quadro delle conseguenze stabilite con la pronuncia emessa a Chieti.

La decisione della Corte d’Assise arriva dunque a un anno dall’omicidio avvenuto nel territorio di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove Cleria Mancini era stata raggiunta in strada dai colpi d’arma da fuoco esplosi dal marito.

Con la sentenza pronunciata dal collegio giudicante si conclude il primo grado del procedimento a carico del settantenne, con l'accoglimento della richiesta di massimo della pena formulata dalla Procura nel corso della requisitoria.