Ucciso a colpi di arma da fuoco noto pittore a Lanciano

Francesco de Florio De Grandis è stato ucciso con una decina di colpi di pistola, questa mattina a Lanciano, l'omicidio è avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione, in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita.

Sul posto sono subito accorsi gli uomini dell'arma, coordinati dalla procura e dal magistrato Serena Rossi.

La vittima è Francesco De Florio De Grandis, 72 anni, detto "Ciccillo": era un artista, faceva il pittore e in città era molto noto come "il pittore della notte".

I carabinieri hanno già fermato un uomo sospettato del delitto.

"È uscito di casa stamattina intorno alle 8 per andare a piedi in centro come faceva di solito. Aveva percorso qualche decina di metri" racconta il figlio dell'uomo.

"Mio padre non aveva conti in sospeso con nessuno, non aveva denunce - prosegue - era tranquillissimo. Secondo me hanno fatto il tiro a bersaglio, poteva capitarci chiunque".