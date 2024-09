Ulivi abbattuti senza permesso: scattano multe salate per 11mila euro

Sanzioni pesanti per l’abbattimento non autorizzato di 11 ulivi in Abruzzo: regole severe per la tutela del patrimonio paesaggistico regionale.

I Carabinieri Forestali della Stazione di Chieti hanno inflitto una multa amministrativa di 11.000 euro a un proprietario terriero per aver abbattuto 11 alberi di olivo senza ottenere la necessaria autorizzazione. L'intervento ha messo in luce l'importanza delle norme regionali che tutelano gli ulivi, considerati una risorsa ambientale e paesaggistica della regione.

La Legge Regionale n. 6 del 2008 dell’Abruzzo stabilisce che l'olivo è un elemento distintivo del paesaggio e dell'ambiente locale. La normativa mira a proteggerne la presenza sul territorio attraverso azioni di conservazione e rigenerazione delle piante adulte, che vengono valorizzate sia per scopi produttivi che decorativi. Gli ulivi sono inoltre preservati per l’uso in giardinaggio e a beneficio dell’ambiente, con l’obiettivo di mantenere intatta la tradizione agricola e paesaggistica della regione.

Secondo quanto stabilito dalla legge, i proprietari possono richiedere l’espianto o l’abbattimento degli alberi di olivo solo in situazioni ben precise. Le condizioni per ottenere il permesso comprendono: la morte fisiologica della pianta, l’improduttività permanente dovuta a cause irreversibili, la rimozione necessaria per la realizzazione di opere di pubblica utilità o interventi di miglioramento del fondo agricolo, oppure la costruzione di edifici destinati ad abitazioni civili. Solo in questi casi specifici è possibile procedere all’abbattimento, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Qualsiasi intervento effettuato senza il necessario permesso o, nel caso di piante in stato di deperimento, senza la dovuta comunicazione preventiva (per un massimo di tre esemplari all'anno), comporta l’applicazione di sanzioni amministrative significative. Le multe possono arrivare fino a 20.000 euro, a seconda della gravità dell’infrazione.

Il caso accertato dai Carabinieri Forestali di Chieti è solo uno degli episodi che mettono in evidenza la necessità di vigilanza sul rispetto delle norme di tutela del patrimonio olivicolo regionale. Questi alberi, oltre a rappresentare una fonte di reddito per gli agricoltori, sono anche parte integrante del paesaggio abruzzese e della sua storia, costituendo un elemento essenziale dell'identità culturale locale.

La tutela degli ulivi è fondamentale non solo per motivi ambientali, ma anche per conservare la biodiversità e la produttività agricola della regione. Le autorità locali sottolineano che il mancato rispetto delle leggi regionali non sarà tollerato e che saranno attuate misure rigorose per evitare l'abbattimento indiscriminato di queste piante. La conservazione degli ulivi è ritenuta un imperativo, tanto per la loro valenza ambientale, quanto per il ruolo che svolgono nella promozione del turismo rurale e nella preservazione dei paesaggi tradizionali.

Questa vicenda sottolinea l’importanza di conoscere e rispettare le normative vigenti. I proprietari di terreni agricoli sono invitati a informarsi sulle disposizioni relative alla gestione degli ulivi per evitare conseguenze legali e sanzioni economiche. La legge regionale, infatti, mira a preservare non solo la produzione di olio d’oliva, ma anche a proteggere un paesaggio unico che rappresenta l’Abruzzo nel mondo.

L’obiettivo delle misure previste dalla Legge Regionale n. 6/2008 è chiaro: promuovere la conservazione e rigenerazione degli ulivi, scoraggiando qualsiasi intervento non autorizzato che possa danneggiare il territorio. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ricordando che ogni proprietario ha il dovere di prendersi cura del proprio patrimonio arboreo e di seguire le normative per qualsiasi operazione che coinvolga le piante di olivo.

In conclusione, il caso sanzionato dai Carabinieri Forestali a Chieti rappresenta un monito per tutti coloro che possiedono terreni con ulivi. La legge regionale, oltre a stabilire le condizioni per l’abbattimento, prevede multe severe per scoraggiare pratiche che potrebbero compromettere la ricchezza naturalistica dell'Abruzzo. La cura e il rispetto degli alberi di olivo sono quindi una responsabilità condivisa, indispensabile per la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio tipico della regione.