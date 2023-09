Ultimi Messaggi di Alina: L'amica Svela Dettagli Preoccupanti sulla Relazione con l'Uomo Accusato

Emozioni e dettagli sconcertanti emergono dalla testimonianza di un'amica di Alina Cozac, la donna romena di 40 anni tragicamente strangolata dal suo convivente, Mirko De Martinis, ora detenuto per omicidio volontario. L'amica ha rivelato che il giorno prima dell'omicidio, il 21 gennaio 2023, Alina aveva inviato un messaggio disperato, chiedendo aiuto: "Appena puoi scrivimi, manca poco e mi troverai sotto casa tua. Non ho più forze di andare avanti da sola." Questo messaggio è stato inviato alle 10 del mattino, poche ore prima della sua morte.

Il giorno stesso, alle 18:18, Alina aveva inviato un secondo messaggio all'amica dicendo: "Ti devo parlare, però adesso non posso, ti chiamo un po' più tardi." Purtroppo, quel "più tardi" non è mai arrivato, e le due amiche non si sono più sentite.

Le rivelazioni dell'amica Cinzia, insieme alle testimonianze delle due sorelle di Alina e di un amico di famiglia, Enrico, sono risultate fondamentali per la Procura nell'individuare un possibile movente dietro questo tragico femminicidio avvenuto il 22 gennaio 2023. Inizialmente, quando il 118 è stato chiamato da De Martinis, la morte di Alina stava per essere classificata come morte naturale dovuta a un malore. Tuttavia, un'approfondita autopsia, supportata da un collegio di tre esperti, ha portato a un cambio di rotta nelle indagini, portando all'arresto del convivente con l'accusa di omicidio volontario, aggravato dalla loro convivenza.

L'amica di Alina, Cinzia, ha rivelato che poco prima dell'estate scorsa, Alina le aveva confidato che il rapporto con Mirko, con cui aveva una relazione da ben 16 anni, era diventato problematico a causa dei repentini cambiamenti d'umore di Mirko. Questi comportamenti strani includevano discorsi inquietanti in cui Mirko associava la presenza di Alina nella loro casa al male, facendo chiaramente riferimento a lei in termini negativi. Queste affermazioni avevano profondamente spaventato Alina, che si allontanava frequentemente da casa con il suo cane, cercando rifugio presso un amico di famiglia di nome Enrico.