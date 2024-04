Un Medico Salvato: Il Racconto di un Intervento Tempestivo dopo un Ictus Acuto

Un uomo di 67 anni, un tempo medico anche presso la Asl, ha vissuto l'esperienza di passare dalla parte del paziente, quando un ictus cerebrale acuto lo ha colpito. I suoi ex colleghi, con prontezza e determinazione, hanno agito tempestivamente, salvandogli la vita. È la storia di un uomo che ha dedicato la sua vita a salvare gli altri, ora salvato da coloro che condividevano la sua missione di cura.

Il dramma si è svolto al Pronto Soccorso del Mazzini, dove il paziente è arrivato con sintomi di un grave ictus cerebrale. Le indagini radiologiche hanno confermato i timori: una trombosi iperacuta della carotide interna destra, una condizione potenzialmente letale.

Fortunatamente, grazie all'efficacia del percorso stroke, il paziente è stato immediatamente trasferito in sala angiografica, dove gli specialisti di Radiologia Interventistica hanno eseguito un intervento rapido e preciso per rimuovere il coagulo e ripristinare il flusso sanguigno. Le procedure sono state eseguite con estrema precisione, utilizzando apparecchiature specializzate per minimizzare il rischio e massimizzare l'efficacia.

I controlli post-operatori hanno mostrato un miglioramento immediato della situazione del paziente, che è stato dimesso dalla Stroke Unit senza conseguenze significative.

Il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, ha sottolineato l'importanza di questa storia, evidenziando il valore della sanità pubblica e l'impegno dei professionisti che vi lavorano. Questo caso, in particolare, ha evidenziato la preziosa collaborazione e dedizione che caratterizzano il settore sanitario, dimostrando che anche chi ha dedicato la propria vita a salvare vite può, a sua volta, essere salvato dalla competenza e dalla prontezza dei suoi colleghi.