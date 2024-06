Un Parco della Memoria per Christopher Thomas Luciani: Il Sindaco Masci Propone un Percorso Vita

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha lanciato una proposta ambiziosa per trasformare l'area dove è stato commesso l'omicidio di Christopher Thomas Luciani in un luogo dedicato ai giovani. L'area, situata oltre i confini del parco Baden Powell e di proprietà di RFI, potrebbe diventare un "percorso vita", un luogo di incontro verde per attività sportive all'aperto e gratuite.

"Quell'area deve essere destinata ai nostri ragazzi," ha dichiarato Masci, "realizzando un progetto che promuova valori sani e offrendo nuove opportunità concrete ai giovani." Il sindaco ha già avviato i contatti con RFI per discutere la trasformazione del terreno.

Masci sottolinea l'importanza di unire le forze per rispondere alle esigenze dei giovani, spesso trascurate dal mondo degli adulti. "Lo faremo nel nome di Christopher," ha affermato, annunciando anche la predisposizione di una targa commemorativa. Tuttavia, il sindaco riconosce che una targa non basta: è necessario un impegno collettivo e concreto da parte di tutte le istituzioni.

"La politica deve mettere da parte le rivalità per il bene dei giovani," ha concluso Masci, "per evitare che la memoria di Christopher si riduca a una semplice apparizione sui social. Dobbiamo lavorare insieme per il futuro delle nuove generazioni."