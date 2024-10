Un lungo Ponte di Ognissanti con l'anticiclone: sole e nebbia, ma niente pioggia

Durante il Ponte di Ognissanti, un vasto anticiclone garantirà temperature sopra la media e condizioni stabili su gran parte del Paese, ma con foschie e nebbie persistenti.

L’anticiclone in atto sull’Europa centrale e meridionale è destinato a dominare il meteo italiano per tutto il ponte di Ognissanti. Questa condizione atmosferica manterrà il clima mite, specialmente in montagna e in collina, mentre nelle pianure e nelle valli interne si assisterà a fenomeni di inversione termica, favorendo la comparsa di foschie e nebbie nelle ore più fredde. Temperature al di sopra della media interesseranno gran parte del Paese, con massime comprese tra i 18 e i 23 °C al Nord, mentre nelle regioni del Centro e del Sud si potranno raggiungere picchi di 26 °C. Unica nota variabile sarà il transito di qualche nube bassa sulla Calabria e le isole maggiori, dove non si escludono brevi piogge locali​

Venerdì 1 novembre, le condizioni resteranno prevalentemente stabili e soleggiate, con possibile nebbia al mattino in Val Padana e in alcune valli centrali, come in Marche e Abruzzo. Durante la giornata, il sole favorirà il diradamento delle nebbie, con il permanere di qualche nube irregolare su Sardegna e Sicilia. Le temperature continueranno ad essere miti, anche grazie ai venti deboli di Scirocco, che contribuiranno al riscaldamento nel Canale di Sardegna e nelle zone limitrofe.

Sabato e domenica la situazione si manterrà simile, con un clima stabile e ancora piuttosto caldo per il periodo. Tuttavia, una maggiore umidità orientale potrebbe intensificare la nuvolosità bassa sulla Val Padana e lungo le coste adriatiche. In generale, il tempo rimarrà asciutto e soleggiato, con foschie che si diraderanno nelle ore centrali. Le temperature diurne potrebbero mostrare lievi cali al Nord, senza però influire sulla sensazione di un clima autunnale ancora decisamente mite