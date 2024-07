Una Comunità in Lutto per la Scomparsa di Gabriele Pensa, Poliziotto e Padre Devoto

L'intera comunità di Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, piange la scomparsa di Gabriele Pensa, sostituto commissario coordinatore presso la questura dell'Aquila. Pensa, 59 anni, era vicino alla pensione ed è morto a causa di una malattia, mentre era ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. I funerali si terranno nella sua città natale.

Gabriele, sposato e padre di due figli, era molto stimato sia per la sua professionalità sia per il suo impegno nel volontariato. Prima di trasferirsi all'Aquila, aveva prestato servizio a Roma, distinguendosi nella polizia giudiziaria per la sua dedizione e partecipazione a operazioni delicate. Per il suo impegno, era stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica.

Oltre alla sua carriera nella polizia, Gabriele era conosciuto e amato nella sua comunità per il suo contributo volontario, specialmente come cuoco per l'associazione del paese. Era sempre disponibile a preparare pasti per eventi locali, rendendolo una figura centrale nella vita comunitaria.

Il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, ha espresso il suo cordoglio: «Un'altra giovane esistenza ci lascia. Un brutto male ha sottratto Gabriele all'affetto dei suoi cari, impedendogli di godere del meritato riposo dopo una vita di servizio. Esprimiamo affetto e vicinanza alla famiglia in questo momento così triste».

Alfonso Gargano, amico e collega, ha aggiunto: «Trovare le parole per salutare un amico, un collega, un vicino di casa è difficile, quasi impossibile. Gabriele era un leale servitore dello Stato, oltre che un marito, papà e nonno. Era il nostro cuoco di fiducia, sempre pronto a collaborare con la preparazione della sua deliziosa pasta».