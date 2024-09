Una donna di 31 anni precipita da un balcone: indagini in corso

Un episodio inquietante si è verificato nella notte, quando una giovane donna è caduta da un balcone di un palazzo nel quartiere Santa Rita.

Nella palazzina dell'ex istituto autonomo case popolari in via Marciani, una 31enne di origine romena, identificata con le iniziali C.M.M., è precipitata dal quarto piano mentre si trovava nell'abitazione che condivideva con il suo compagno. La giovane è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Pescara, dove attualmente è sotto osservazione.

Le prime informazioni raccolte dalle autorità portano a considerare l’ipotesi di un tentato suicidio. Tuttavia, gli agenti della polizia stanno esplorando tutte le possibili linee di indagine, senza escludere altre eventualità. La dinamica dell’accaduto rimane ancora poco chiara, e si cerca di ottenere ulteriori dettagli.

Nella notte, il compagno della donna è stato ascoltato presso il commissariato locale per fornire la sua versione dei fatti. La polizia attende di poter interrogare anche la donna, non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, per fare luce su quanto accaduto e comprendere le motivazioni alla base di questo drammatico evento.

L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando la necessità di approfondire la situazione e le eventuali cause alla base di un gesto così estremo. La polizia continuerà a lavorare per raccogliere prove e testimonianze che possano chiarire le circostanze di questa caduta. Gli sviluppi delle indagini saranno seguiti con attenzione, in un contesto che richiede delicatezza e rispetto nei confronti delle persone coinvolte.