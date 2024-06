Università: Santangelo, auguri di buon lavoro al neo rettore di Teramo

“I migliori auguri di un lavoro proficuo e di una esperienza professionale densa di soddisfazioni”, sono stati espressi dall’assessore regionale alla Ricerca Universitaria, Roberto Santangelo, al neo rettore dell’Università di Teramo, Christian Corsi, eletto nella serata di ieri dal corpo docente e amministrativo dell’ateneo teramano. Per l’assessore Santangelo, il neo rettore “è atteso da un impegno importante per la crescita dell’alta formazione e della ricerca in Abruzzo. Da sempre l’ateneo teramano recita un ruolo centrale nel panorama accademico nazionale, grazie soprattutto ad una serie di indirizzi di studi universitari innovativi. Anche con il nuovo rettore dell’Università di Teramo – prosegue Roberto Santangelo – la Giunta regionale, come del resto fa con le altre due università abruzzesi, avvierà un rapporto di intensa collaborazione per favorire e agevolare la crescita della regione”. Ordinario di Economia aziendale, Christian Corsi è nato a Teramo 48 anni fa ed è il più giovane rettore degli atenei statali italiani.