Uomo con coltello fermato in centro, arrestato ricercato con mandato europeo

Un uomo fermato mentre agitava un coltello a serramanico in centro, arrestato anche un ricercato per reati stradali in Romania.

Momenti di tensione ieri mattina nel centro cittadino, quando un uomo è stato notato mentre camminava lungo il Corso della Libertà, impugnando un coltello a serramanico. Il 45enne, visibilmente agitato, gesticolava senza logica, agitando l'arma e pronunciando frasi sconnesse. A quel punto, una pattuglia dei Carabinieri di Carsoli, che si trovava in zona, è prontamente intervenuta, disarmandolo senza incontrare resistenza.

L'uomo, di origine straniera e già noto alle forze dell'ordine, è stato immediatamente fermato e sottoposto a una perquisizione personale. In seguito, i militari lo hanno accompagnato alla caserma di via Genserico Fontana, dove, con il supporto dei colleghi di Avezzano, è stato identificato. Dopo il completamento delle procedure burocratiche, è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio, mentre il coltello è stato sequestrato.

Nella stessa giornata, i Carabinieri di Tagliacozzo hanno proceduto all'arresto di un 27enne romeno, ricercato su mandato di arresto europeo emesso dalla Romania. L'uomo era stato condannato definitivamente per violazioni al codice della strada, commesse tre anni fa nel suo Paese di origine, e deve scontare una pena di sei mesi di reclusione. Le autorità italiane, in stretta collaborazione con quelle romene, hanno portato a termine l'arresto, garantendo il rispetto della procedura internazionale.

Le operazioni di controllo, che hanno portato a questi risultati, fanno parte di un'intensificazione delle attività delle forze dell'ordine per garantire sicurezza sia nel centro cittadino sia nelle aree limitrofe. Questi interventi confermano l'efficacia della presenza capillare sul territorio, tesa a prevenire e reprimere comportamenti potenzialmente pericolosi.