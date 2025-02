Uomo fermato con droga e coltello, denunciato dai Carabinieri

Durante un controllo a Pescara, i Carabinieri hanno fermato un uomo che si aggirava con fare sospetto; trovato in possesso di sostanze stupefacenti e un coltello a serramanico, è stato denunciato per detenzione di droga e porto abusivo di armi.

A Pescara, durante un servizio di pattugliamento, i Carabinieri hanno notato un individuo che si aggirava con atteggiamento sospetto. Decidendo di approfondire, hanno proceduto a un controllo, durante il quale l'uomo è apparso visibilmente nervoso. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di una quantità di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, e di un coltello a serramanico. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, è stato quindi denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. Questo episodio si inserisce in una serie di operazioni mirate delle forze dell'ordine nella zona, volte a contrastare il traffico di stupefacenti e l'uso di armi illegali. Le autorità locali ribadiscono l'importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare comportamenti sospetti, al fine di garantire una maggiore sicurezza sul territorio.