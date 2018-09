Un uomo è stato travolto da un treno diretto a nord lungo i binari a ridosso della stazione di Porto Sant'Elpidio.

La vittima non è stata ancora identificata, dato che non aveva documenti con sé e il corpo è irriconoscibile per la violenza dell'impatto. Sembra comunque che si sia trattato di un suicidio.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Questura di Fermo. Sulla tratta si sono registrati ritardi fino a stamane.